Химик отказался выступить на конгрессе в Южной Корее в «нейтральном статусе»

Российскому ученому предложили выступить на Международном геологическом конгрессе, но не сообщать, что он из России. Химик и профессор Российской академии наук Артем Оганов рассказал в своем телеграм-канале, что пару месяцев назад получил приглашение от организаторов мероприятия выступить на нем с лекцией. Однако на днях они прислали ученому новое письмо, в котором попросили убрать российскую принадлежность.

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По словам Оганова, он отказался это делать, сочтя такое предложение унизительным. «Нельзя превращать науку в инструмент дискриминации», - написал ученый в соцсети.

Конгресс состоится в Южной Корее в августе.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратила сотрудничество с Россией вопреки просьбам ученых со всего мира, заявил вице-директор Объединенного института ядерных исследований Владимир Кекелидзе в беседе с НСН. Он отметил, что ущерб затронет и Россию, и ЦЕРН, и науку в целом.


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ФОТО: Telegram Артема Оганова
ТЕГИ:Южная КореяУченые

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