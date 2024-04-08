Химик отказался выступить на конгрессе в Южной Корее в «нейтральном статусе»

По словам Оганова, он отказался это делать, сочтя такое предложение унизительным. «Нельзя превращать науку в инструмент дискриминации», - написал ученый в соцсети.

Конгресс состоится в Южной Корее в августе.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратила сотрудничество с Россией вопреки просьбам ученых со всего мира, заявил вице-директор Объединенного института ядерных исследований Владимир Кекелидзе в беседе с НСН. Он отметил, что ущерб затронет и Россию, и ЦЕРН, и науку в целом.



