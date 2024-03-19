«Ущерб для всех»: ЦЕРН прекратила сотрудничество с РФ вопреки просьбам ученых

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратила сотрудничество с Россией вопреки просьбам ученых со всего мира, заявил вице-директор Объединенного института ядерных исследований Владимир Кекелидзе в беседе с НСН. Он отметил, что ущерб затронет и Россию, и ЦЕРН, и науку в целом.

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в этом году прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Большинство из них не проживают в Швейцарии, где на границе с Францией построен Большой адронный коллайдер.