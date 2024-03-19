«Ущерб для всех»: ЦЕРН прекратила сотрудничество с РФ вопреки просьбам ученых
Владимир Кекелидзе рассказал НСН, что руководство европейской лаборатории приняло политическое решение, а пострадает наука.
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратила сотрудничество с Россией вопреки просьбам ученых со всего мира, заявил вице-директор Объединенного института ядерных исследований Владимир Кекелидзе в беседе с НСН. Он отметил, что ущерб затронет и Россию, и ЦЕРН, и науку в целом.
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в этом году прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Большинство из них не проживают в Швейцарии, где на границе с Францией построен Большой адронный коллайдер.
«ЦЕРН занимается фундаментальными исследованиями в области высоких энергий. Большой адронный коллайдер не имеет аналогов. Конечно, участие в этих передовых исследованиях – не только престиж, это передовой фронт современной науки, что очень важно для развития. Это ущерб для нас, конечно. Но и ущерб для науки в целом, ущерб для ЦЕРН. Наши ученые активно принимали участие в работе в рамках соглашения. Много российских институтов участвовали в этих проектах, создавали аппаратуру, готовили программы, занимались анализом данных, разрабатывали теоретические модели. В процессе были задействованы и теоретики, и физики-экспериментаторы, и айтишники, и инженеры. Это огромный комплекс», - отметил он.
По его словам, под политическим давлением руководство приняло решение о приостановлении соглашения с Россией, несмотря на то, что ученые ЦЕРН были против этого.
«В прошлом году под политическим давлением было принято решение о приостановлении соглашения. Там работают более 15 тысяч ученых со всего мира. Они организованы в коллаборации, которые проводят исследования. Большинство членов обратились к дирекции с просьбой не приостанавливать соглашение с Россией. Было открытое письмо с возмущениями, но это не помогло. Российские ученые вынуждены будут покинуть ЦЕРН в декабре (2024 года), когда закончится соглашение», - рассказал он.
В марте 2022 года ЦЕРН приостановила статус России как страны-наблюдателями и поставила на паузу сотрудничество с российским институтами, пообещав соблюдать антироссийские санкции. Россия в ответ прекратила финансирование проектов ЦЕРН, передает «Радиоточка НСН».
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