«Хайп и паранойя»: Wylsacom развеял страшилки Маска из-за ChatGPT в iPhone

Техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) в интервью НСН рассказал о главных сюрпризах презентации Apple, посетовав, что ChatGPT и другие «интеллектуальные» новинки не будут полностью доступны даже обладателям iPhone 15 Pro.

Компания Apple представила накануне новую операционную систему iOS 18. В числе главных нововведений система искусственного интеллекта Apple Intelligence, способная генерировать тексты и картинки. Она будет интегрирована с ChatGPT и встроена в компьютеры и мобильные устройства компании.