Илон Маск пригрозил запретить технику Apple в своих компаниях в случае интеграции ИИ

Миллиардер Илон Маск намерен запретить использовать в своих компаниях устройства Apple, если корпорация встроит технологии искусственного интеллекта в них на уровне операционной системы. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.

Ранее Apple представила новую iOS 18 и свой генеративный искусственный интеллект Apple Intelligence, напоминает 360.ru. По данным разработчиков, ИИ не собирает данные и оперирует ими только на устройстве. Кроме того, было выпущено обновление для голосового помощника от Applе Siri, который будет интегрирован с чат-ботом ChatGPT от компании OpenAI.

«Если Apple встроит [технологии] OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях», — написал Маск.

Бизнесмен назвал такое решение «недопустимым нарушением в сфере безопасности». По его мнению, Apple «недостаточно умна», чтобы разработать свой искусственный интеллект, и не представляет, что будет с персональными данными при их передаче OpenAI.

Кроме того, Маск прокомментировал посвященную Apple Intelligence публикацию гендиректора Apple Тима Кука в соцсети X. Бизнесмен призвал «остановить эту жуткую шпионскую программу», пригрозив в противном случае запретить гаджеты Apple в своих компаниях.

