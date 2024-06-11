Илон Маск пригрозил запретить технику Apple в своих компаниях в случае интеграции ИИ
Миллиардер Илон Маск намерен запретить использовать в своих компаниях устройства Apple, если корпорация встроит технологии искусственного интеллекта в них на уровне операционной системы. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.
Ранее Apple представила новую iOS 18 и свой генеративный искусственный интеллект Apple Intelligence, напоминает 360.ru. По данным разработчиков, ИИ не собирает данные и оперирует ими только на устройстве. Кроме того, было выпущено обновление для голосового помощника от Applе Siri, который будет интегрирован с чат-ботом ChatGPT от компании OpenAI.
«Если Apple встроит [технологии] OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях», — написал Маск.
Бизнесмен назвал такое решение «недопустимым нарушением в сфере безопасности». По его мнению, Apple «недостаточно умна», чтобы разработать свой искусственный интеллект, и не представляет, что будет с персональными данными при их передаче OpenAI.
Кроме того, Маск прокомментировал посвященную Apple Intelligence публикацию гендиректора Apple Тима Кука в соцсети X. Бизнесмен призвал «остановить эту жуткую шпионскую программу», пригрозив в противном случае запретить гаджеты Apple в своих компаниях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru