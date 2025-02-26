Григоренко: Власти не планируют в ближайшие два года законодательно регулировать ИИ

Законодательно регулировать искусственный интеллект (ИИ) в ближайшее два года не планируется, сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Об этом он рассказал в ходе презентации национального проекта "Экономика данных" в национальном центре "Россия.

Он отметил, что сейчас весь мир ломает голову над тем, как управлять ИИ.

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По словам Григоренко, сейчас не тот момент, когда нужно заниматься регуляторикой самого развития и применения ИИ. Он также назвал ИИ «инструментом» и заявил, что главная задача, это минимизировать негативный эффект от него, но при этом не остановить развитие.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект помогает нанимать сотрудников в каждой девятой компании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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