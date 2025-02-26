Григоренко: Власти не планируют в ближайшие два года законодательно регулировать ИИ

Законодательно регулировать искусственный интеллект (ИИ) в ближайшее два года не планируется, сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Об этом он рассказал в ходе презентации национального проекта "Экономика данных" в национальном центре "Россия.

Он отметил, что сейчас весь мир ломает голову над тем, как управлять ИИ.