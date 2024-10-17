Ракова: В Москве искусственный интеллект поставил свыше 17 миллионов диагнозов
Разработанные правительством Москвы совместно с компанией СберМедИИ и Лабораторией ИИ Сбера сервисы помогли терапевтам и врачам московских поликлиник поставить более 17 млн диагнозов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что при разработке сервиса учитывалось экспертное мнение столичных врачей, а сегодня им пользуются во всех взрослых московских поликлиниках.
По словам Раковой, сегодня у врачей работает обновленный сервис с точностью постановки диагноза более 80%, а по некоторым диагнозам он превышает уже 90%. Сервис помогает поставить диагноз на заболевания, чаще всего требующие диспансерного наблюдения: артериальная гипертония, сахарный диабет, ревматоидный артрит, астма, язва и другие.
На данный момент врачи общей практики с помощью сервиса поставили около 3 млн заключительных диагнозов.
«Совместно с компанией СберМедИИ и Лабораторией ИИ Сбера мы также разработали и внедрили четыре года назад еще один сервис, который помог поставить более 14,4 миллиона предварительных диагнозов», — отметила вице-мэр.
Генеральный директор СберМедИИ Дмитрий Домарев отметил, что в 2019 году был разработан цифровой помощник врача «ТОП-3» совместно с правительством Москвы и Лабораторией ИИ Сбера. Система с искусственным интеллектом анализирует анамнез, жалобы, возраст и пол, а следующим шагом станет диагностический ассистент, который представит независимое мнение при постановке заключительного диагноза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru