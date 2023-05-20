Google Play удалил приложение 2ГИС
Картографический сервис 2ГИС стал недоступен в магазине приложений Google Play. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«2ГИС в настоящий момент недоступен в Google Play, но ранее установленные приложения "2ГИС" на Android продолжают работать», — отмечается в сообщении.
Информация, как и прежде, будет обновляться ежедневно.
Версию приложения 2ГИС для операционной системы Android можно скачать с сайта сервиса. Кроме того, софт доступен в магазинах приложений NashStore, RuMarket, RuStore, Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi Getapps.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Киеве прозвучало более десяти взрывов
- Google Play удалил приложение 2ГИС
- В Саудовской Аравии объяснили приглашение Зеленского на саммит ЛАГ
- ВСУ выпустили по Мариуполю четыре ракеты большой дальности
- Захарова осудила Шольца за насмешку над гибелью людей в Донбассе
- Геологи США: Нью-Йорк начал тонуть под весом небоскребов
- Обвиняемого в утечке документов Пентагона оставили под стражей
- Санду обвинила Россию в попытке свергнуть правительство Молдавии
- Власти назвали ситуацию в Энергодаре контролируемой
- ЦБ допустил бурный рост фондового рынка РФ по примеру Ирана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru