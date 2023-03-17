Google Play удалил приложения попавших под санкции российских банков

Магазин Google Play удалил мобильные приложения ряда российских банков, попавших под санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Приложение банка «Тинькофф» пропало из App Store

Так, из магазина пропали приложения банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Левобережный», «Зенит», «Ланта банк», СДМ-банка, УБРиР, Металлинвестбанка. До этого кредитно-финансовые организации попали под санкции США.

Ранее некоторые приложения российских банков были удалены из App Store.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:GoogleБанкиМобильное Приложение

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