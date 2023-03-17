Google Play удалил приложения попавших под санкции российских банков
17 марта 202311:46
Магазин Google Play удалил мобильные приложения ряда российских банков, попавших под санкции. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, из магазина пропали приложения банков «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Левобережный», «Зенит», «Ланта банк», СДМ-банка, УБРиР, Металлинвестбанка. До этого кредитно-финансовые организации попали под санкции США.
Ранее некоторые приложения российских банков были удалены из App Store.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru