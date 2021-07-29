Google оштрафована на 3 млн рублей за нарушение закона о локализации данных россиян

Протокол был выписан на основании невыполнения оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных россиян с использованием баз данных на территории страны. Максимальное наказание за такое нарушение составляет штраф в 6 миллионов рублей, передает RT.

В прошлом году за подобное правонарушение были оштрафованы Facebook и Twitter. Компании должны были выплатить по 4 миллиона рублей.

Запрет на платежи для иностранных соцсетей, не выполняющих требования «закона о приземлении», может стимулировать их открыть офисы в России, однако главное, чтобы они исполняли законы, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

