Google могут оштрафовать в России на 5 миллионов рублей
Компании Google грозит штраф до 5 миллионов рублей по делу, возбужденному Роскомнадзором из-за повторного нарушения закона, передает РИА Новости.
Компания повторно выдавала в поиске запрещенную в РФ информацию - ссылки на сайты с экстремистским и порнографическим содержанием, а также с информацией о суициде.
Ведомство в понедельник возбудило против компании административное дело по этому поводу.
Как сообщалось ранее, у Роскомнадзора появился официальный канал в Telegram. Его завели еще 13 октября, первый пост размещен 29-го числа. Сейчас на канал подписаны более 100 человек. С апреля 2018 года ведомство занималось блокировкой мессенджера Telegram за отказ подчиниться его требованиям. В этом году ведомство объявило о снятии ограничений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru