Google могут оштрафовать в России на 5 миллионов рублей

Компании Google грозит штраф до 5 миллионов рублей по делу, возбужденному Роскомнадзором из-за повторного нарушения закона, передает РИА Новости.

Компания повторно выдавала в поиске запрещенную в РФ информацию - ссылки на сайты с экстремистским и порнографическим содержанием, а также с информацией о суициде.

Ведомство в понедельник возбудило против компании административное дело по этому поводу.

Как сообщалось ранее, у Роскомнадзора появился официальный канал в Telegram. Его завели еще 13 октября, первый пост размещен 29-го числа. Сейчас на канал подписаны более 100 человек. С апреля 2018 года ведомство занималось блокировкой мессенджера Telegram за отказ подчиниться его требованиям. В этом году ведомство объявило о снятии ограничений.

