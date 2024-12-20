Глобальный сбой произошел в работе игрового сервиса Steam
Любители компьютерных игр по всему миру лишились возможности поиграть из-за глобального сбоя, который произошел в работе игрового сервиса Steam, сообщает РИА Новости.
Из-за этого многочисленные жалобы сейчас поступают от пользователей США, ФРГ, России и других стран. При этом российские геймеры стали сообщать о плохой работе Steam еще накануне.
«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует глобальный сбой в работе платформы Steam», - уточнили в Роскомнадзоре.
Информации о том, что стало причиной такого сбоя пока нет.
Ранее сервис Steam удалил запрещенные материалы со своих ресурсов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru