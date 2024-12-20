Глобальный сбой произошел в работе игрового сервиса Steam

Любители компьютерных игр по всему миру лишились возможности поиграть из-за глобального сбоя, который произошел в работе игрового сервиса Steam, сообщает РИА Новости.

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Из-за этого многочисленные жалобы сейчас поступают от пользователей США, ФРГ, России и других стран. При этом российские геймеры стали сообщать о плохой работе Steam еще накануне.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксирует глобальный сбой в работе платформы Steam», - уточнили в Роскомнадзоре.

Информации о том, что стало причиной такого сбоя пока нет.

Ранее сервис Steam удалил запрещенные материалы со своих ресурсов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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