Сбербанк создал мощнейший суперкомпьютер в России

Сбербанк России и SberCloud создали самый мощный в России суперкомпьютер под названием Christofari. Свое имя он получил в честь первого клиента сберегательных касс России Николая Кристофари.

«Это самый мощный компьютер в России, это главный ингредиент нашего AI-облака. Мы создали его с нашим партнером, компанией Nvidia. Он по текущему уровню 29-й в мире, седьмой в Европе", - заявил исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский.

Презентация суперкомпьютера с участием президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и СТО Сбербанк Груп состоялась на международной конференции AI Journey, посвященной развитию и использованию искусственного интеллекта.

Архитектура и вычислительные мощности суперкомпьютера Christofari позволят в рекордные сроки решать задачи обучения моделей, основанных на глубоких нейронных сетях, в таких областях как обработка естественного языка, компьютерное зрение, автоматизированное принятие решений, оценка и управления рисками, выявление мошенничества, предиктивная аналитика, создание голосовых помощников и чат-ботов и в других направлениях. В числе тех, кто может использовать суперкомпьютер – научно-исследовательские, коммерческие и государственные организации, которые заняты в различных отраслях экономики: медицине, химии, нефтегазовой, банковской и телекоммуникационной индустриях.

Компьютер будет предоставляться в аренду на коммерческой основе. Герман Греф в свою очередь подчеркнул, что в свободное от аренды время мощности Christofari будут бесплатно предоставляться вузам и научным структурам. Так, тестовый доступ к суперкомпьютеру был предоставлен авиаперевозчику S7. С его помощью удалось существенно ускорить работу системы, прогнозирующей спрос на авиабилеты. Мощности Christofari будут доступны клиентам с 12 декабря 2019 года.

