Путин поручил обсудить проект ВСМ «Москва-Петербург»
Президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить состояние проекта высокоскоростной железной дороги (ВСМ) «Москва — Петербург».
Соответствующее заявление он сделал на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции по просьбе главы Сбербанка Германа Грефа, который затронул вопросы реализации проекта.
Обращаясь к вице-премьеру Виталию Савельеву, Путин поинтересовался текущим статусом строительства ВСМ.
Проект общей протяженностью 679 километров позволит сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут, с 16 остановками, включая Тверь, Валдаю и Новгород. Прогнозируется, что ежегодный пассажиропоток составит не менее 23 млн человек, передает «Радиоточка НСН».
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