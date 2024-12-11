Путин поручил обсудить проект ВСМ «Москва-Петербург»

Президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить состояние проекта высокоскоростной железной дороги (ВСМ) «Москва — Петербург».

Соответствующее заявление он сделал на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции по просьбе главы Сбербанка Германа Грефа, который затронул вопросы реализации проекта.

Основной участок ВСМ Москва - Петербург начнут строить в 2025 году

Обращаясь к вице-премьеру Виталию Савельеву, Путин поинтересовался текущим статусом строительства ВСМ.

Проект общей протяженностью 679 километров позволит сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут, с 16 остановками, включая Тверь, Валдаю и Новгород. Прогнозируется, что ежегодный пассажиропоток составит не менее 23 млн человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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