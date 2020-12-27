Гинцбург: Россия не будет испытывать комбинацию вакцин «Спутник V» и AstraZeneca
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия не собирается проводить испытания комбинации вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca.
Уточняется, что препарат «Спутник V» в стране будут применять самостоятельно, без компонента AstraZeneca, как ранее предполагалось, сообщают Вести.ru.
Ранее стало известно, что НИЦЭМ им. Гамалеи, РФПИ, фармацевтические компании AstraZeneca и «Р-Фарм» договорились о разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины «Спутник V» и компонента вакцины AZD1222 (AstraZeneca) совместно с Оксфордским университетом.
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