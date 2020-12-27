Гинцбург: Россия не будет испытывать комбинацию вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

Уточняется, что препарат «Спутник V» в стране будут применять самостоятельно, без компонента AstraZeneca, как ранее предполагалось, сообщают Вести.ru.

Ранее стало известно, что НИЦЭМ им​​​. Гамалеи, РФПИ, фармацевтические компании AstraZeneca и «Р-Фарм» договорились о разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины «Спутник V» и компонента вакцины AZD1222 (AstraZeneca) совместно с Оксфордским университетом.

