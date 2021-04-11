ФМБА России получило патент на препарат для лечения COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19» Об этом сообщает агентство 11 апреля, в воскресенье.

Минздрав РФ разрешил клинические испытания вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

«Препарат называется «Мир-19». Аббревиатура МИР расшифровывается как «малая интерферирующая РНК»», - сказано в информации ФМБА.

Препарат направлен на профилактику или лечение COVID-19, применяется интраназально или методом ингаляции, сообщает RT.

«МИР-19 — уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», — цитируют руководителя ФМБА Веронику Скворцову «Известия».

Напомним, в конце 2020 года ФМБА получило разрешение на клиническое исследование лекарственного препарата для лечения коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Вероника СкворцоваРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры