ФМБА России получило патент на препарат для лечения COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19» Об этом сообщает агентство 11 апреля, в воскресенье.
«Препарат называется «Мир-19». Аббревиатура МИР расшифровывается как «малая интерферирующая РНК»», - сказано в информации ФМБА.
Препарат направлен на профилактику или лечение COVID-19, применяется интраназально или методом ингаляции, сообщает RT.
«МИР-19 — уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», — цитируют руководителя ФМБА Веронику Скворцову «Известия».
Напомним, в конце 2020 года ФМБА получило разрешение на клиническое исследование лекарственного препарата для лечения коронавируса.
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