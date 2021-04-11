ФМБА России получило патент на препарат для лечения COVID-19

«Препарат называется «Мир-19». Аббревиатура МИР расшифровывается как «малая интерферирующая РНК»», - сказано в информации ФМБА.

Препарат направлен на профилактику или лечение COVID-19, применяется интраназально или методом ингаляции, сообщает RT.

«МИР-19 — уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции», — цитируют руководителя ФМБА Веронику Скворцову «Известия».

Напомним, в конце 2020 года ФМБА получило разрешение на клиническое исследование лекарственного препарата для лечения коронавируса.

