Физик сравнил российскую и зарубежную науку
В России сейчас нет ученых, которые бы сравнились по уровню с лауреатами Нобелевской премии. Об этом рассказал замдиректора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Физик перечислил, кто именно и за какие достижения мог быть удостоен премии, отметив при этом, что эти люди уже ушли из жизни. По его словам, Гурий Марчук, бывший главой Института вычислительной математики, был создателем единственной российской климатической модели. «У нас специалистов, сравнимых с таким уровнем, сейчас, к сожалению, нет», - подчеркнул Семенов.
По мнению замдиректора Института физики, ученые, которые получают «нобелевку», действительно много сделали для науки. Так, Сюкуро Манабе, который стал одним из лауреатов Нобелевской премии по физике, является основателем климатического моделирования.
«На созданных им моделях основаны результаты ряда исследований, которые доказывают воздействие человека на климат и позволяют делать прогнозы изменения климата в будущем», - объяснил Семенов в эфире «Радио 1» . Ученый также высоко оценил работы физика-теоретика Клаус Хассельман и Джорджо Паризи.
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