«Фанаты купят»: Стоимость новых iPad в России будет отличаться от мировых цен на 20%

Компания Apple провела первую в 2024 году презентацию своих новых продуктов, представив две модели iPad Air с чипом M2 и экранами на 11 и 13 дюймов. Также был презентован новый iPad Pro с самым тонким корпусом и новым чипом M4, подходящим для тяжелых программ и игр. По словам Корнейчука, поклонники «яблочных» гаджетов оценят обновление.

«Мне этот релиз не очень интересен. Я пользовался подобной техникой, мне не понравилось, что с течением времени Apple перестает выпускать обновление iOS. В итоге планшет, который казался супербыстрым и производительным, внезапно превращается в тормоза, на него нельзя поставить базовые приложения. Поэтому для себя выбираю устройства дешевле, раз в несколько лет меняю их. Но есть куча пользователей, которые, напротив, довольны iPad. Такая аудитория пойдет за новинкой и останется довольна, поскольку цены с учетом измененных характеристик адекватные», - сказал он.

По словам собеседника НСН, новые устройства Apple будут доступны в России в ближайшее время.

«Новинки дойдут до России за считанные дни. В первый же день запуска мировых продаж устройства в небольшом количестве появятся в нашей стране. В первую неделю-две недели их будет достаточно. НДС в России составляет 20%, когда девайсы получат крупные сети, спадет первый хайп – установится цена. Она будет в диапазоне - стоимость в долларах и 20% НДС. Иногда в нашей стране устройства стоят даже дешевле», - подытожил он.

Как добавил Корнейчук, в американской компании не заинтересованы в потере российского рынка.

«Apple точно знает, где находится каждый их девайс. Если бы компания хотела, смогла бы отключить свои устройства на территории России. Но по факту они запрещают только конкретные компании, например, Сбербанк, и удаляют приложения. У наших регуляторов тоже есть к ним требования, их они, судя по отголоскам новостей, тоже выполняют. Хлопать дверью в Apple никогда не хотели. Контакты поставок «яблочной» техники в Россию налажены. Нет никого, кто был бы заинтересован в том, чтобы они были перекрыты», - подытожил он.