iPhone 14 стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2023 году

iPhone 14 стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2023 году, сообщили аналитики Counterpoint Research (CR).

Его доля составила 3,9% всех продаж, в первую тройку также попали iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro. Устройства Apple заняли все первые семь мест рейтинга — ниже расположились iPhone 13, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro и iPhone 15.

Депутат Кирьянов не нашел ничего впечатляющего в российских смартфонах

Позиции с восьмой по десятую заняли гаджеты Samsung — Galaxy A14 5G, Galaxy A04e и Galaxy A14 4G.

Ранее Visual Capitalist сообщил, что Nokia 1100 стал самым продаваемым мобильным телефоном в истории. За шесть лет с момента выпуска в 2003 году гаджет был продан тиражом в 250 миллионов экземпляров.

Nokia 1100 стал самым продаваемым мобильным телефоном благодаря сочетанию качества, доступной цены и логичного интерфейса, заявил «Радиоточке НСН» ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:AppleГаджетыСмартфоны

Горячие новости

Все новости

партнеры