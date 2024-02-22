iPhone 14 стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2023 году

Позиции с восьмой по десятую заняли гаджеты Samsung — Galaxy A14 5G, Galaxy A04e и Galaxy A14 4G.

Ранее Visual Capitalist сообщил, что Nokia 1100 стал самым продаваемым мобильным телефоном в истории. За шесть лет с момента выпуска в 2003 году гаджет был продан тиражом в 250 миллионов экземпляров.

Nokia 1100 стал самым продаваемым мобильным телефоном благодаря сочетанию качества, доступной цены и логичного интерфейса, заявил «Радиоточке НСН» ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

