iPhone 14 стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2023 году
iPhone 14 стал самым продаваемым смартфоном в мире в 2023 году, сообщили аналитики Counterpoint Research (CR).
Его доля составила 3,9% всех продаж, в первую тройку также попали iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro. Устройства Apple заняли все первые семь мест рейтинга — ниже расположились iPhone 13, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro и iPhone 15.
Позиции с восьмой по десятую заняли гаджеты Samsung — Galaxy A14 5G, Galaxy A04e и Galaxy A14 4G.
Ранее Visual Capitalist сообщил, что Nokia 1100 стал самым продаваемым мобильным телефоном в истории. За шесть лет с момента выпуска в 2003 году гаджет был продан тиражом в 250 миллионов экземпляров.
Nokia 1100 стал самым продаваемым мобильным телефоном благодаря сочетанию качества, доступной цены и логичного интерфейса, заявил «Радиоточке НСН» ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru