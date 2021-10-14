Ученый заявил, что COVID-19 возник искусственно

По словам ученого, источник утечки еще предстоит выяснить – работы по изучению возможности пандемического потенциала коронавируса проводились как в лабораториях Китая, так и США.

Возможно, исследования, которые начал проводить Китай, позволят установить истину о происхождении COVID-19, добавил Чумаков. Он отметил, что китайцы пробуют отыскать другой источник происхождения вируса – не с рынка в Ухане. Появилось подозрение, что это эпидемия началась раньше. Специалисты надеются проследить цепочку зараженных до официального пациента №1.

Ранее сообщалось, что китайские ученые исследуют нескольких десятков образцов крови из города Уханя с целью обнаружения источника COVID-19. Среди образцов есть и те, которые были взяты в 2019 году – до официального начала эпидемии.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесусне заявил 14 октября, что не исключает версию утечки коронавируса из лаборатории. Он отметил, что выяснение этого факта крайне важно для науки, но исследование может занять длительное время из-за «ряда препятствующих факторов».

