Биолог озвучила версию об искусственном происхождении COVID-19
Коронавирусная инфекция могла появиться искусственно из-за экспериментов с вирусом. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт рассказала, что для получения различных мутаций вирус можно «проэволюционировать» в лаборатории.
«Его необходимо просто проэволюционировать в пробирке и посмотреть, что получится. Это называется эксперимент по приобретению функций», — объяснила вирусолог.
По словам Барановой, ряд специалистов считают подобные эксперименты причиной возникновения SARS-CoV-2, пишет RT.
Кроме того, вирусолог рассказала, что сейчас у вакцин от коронавируса нет задачи догнать мутации инфекции, но при желании вакцина может вырваться вперед, пишет «Свободная пресса».
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