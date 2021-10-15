Биолог озвучила версию об искусственном происхождении COVID-19

Коронавирусная инфекция могла появиться искусственно из-за экспериментов с вирусом. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт рассказала, что для получения различных мутаций вирус можно «проэволюционировать» в лаборатории.

«Его необходимо просто проэволюционировать в пробирке и посмотреть, что получится. Это называется эксперимент по приобретению функций», — объяснила вирусолог.

По словам Барановой, ряд специалистов считают подобные эксперименты причиной возникновения SARS-CoV-2, пишет RT.

Кроме того, вирусолог рассказала, что сейчас у вакцин от коронавируса нет задачи догнать мутации инфекции, но при желании вакцина может вырваться вперед, пишет «Свободная пресса».

