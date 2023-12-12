Елочная мишура и игрушки ухудшают работу Wi-Fi

На работу Wi-Fi-роутера могу оказывать влияние другие бытовые приборы, подключенные к электросети, и даже оффлайн-предметы. Об этом сообщает издание GB News, со ссылкой на экспертов компании Uswitch.

По их данным, отрицательное влияние на раздачу беспроводного интернета могут оказывать даже гирлянды и блестящая мишура. Специалисты пояснили, что гирлянды создают вокруг себя слабое электромагнитное поле, которое влияет на распространение радиоволн роутера. В результате сигнал и скорость передачи данных могут ухудшиться.

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Если происходят сбои в работе Wi-Fi, то лучше разместить роутер и украшения подальше друг от друга.

Новогодняя мишура, особенно серебряного или золотого цвета, выступает для радиоволн в качестве зеркала: попадая в него, волны отражаются и рассеиваются. Из-за этого они хуже доходят то смартфона, компьютера или телевизора. Также на радиоволны влияют и блестящие елочные шары.


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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