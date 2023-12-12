Елочная мишура и игрушки ухудшают работу Wi-Fi

На работу Wi-Fi-роутера могу оказывать влияние другие бытовые приборы, подключенные к электросети, и даже оффлайн-предметы. Об этом сообщает издание GB News, со ссылкой на экспертов компании Uswitch.

По их данным, отрицательное влияние на раздачу беспроводного интернета могут оказывать даже гирлянды и блестящая мишура. Специалисты пояснили, что гирлянды создают вокруг себя слабое электромагнитное поле, которое влияет на распространение радиоволн роутера. В результате сигнал и скорость передачи данных могут ухудшиться.