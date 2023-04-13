«Цифровой рай или ад»? Россиян назвали технологическими оптимистами

Уровень технологического оптимизма россиян составляет около 60%, сообщил директор центра СИТИ, декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. По его словам, большинство граждан положительно оценивают роль, которую цифровизация будет играть в будущем.

Президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов выразил уверенность, что цифровые технологии останутся универсальным символом, объясняющим привлекательность и катастрофичность будущих изменений.

Положительными факторами цифровизации исследователи считают повышение уровня жизни, развитие экономики, новые возможности общения с родными и близкими. Минусами названы размытие границ личного и свободного времени и страх замены людей на роботов.

