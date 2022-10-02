Эксперты дали рекомендации против взломов смартфонов

Другой эксперт заявил, что смартфоны, к которым получили доступ третьи лица, меняют свое «поведение».

«Сам по себе включается и выключается WI-FI, мобильный интернет или другая служба, появляются неизвестные приложения, которые вы не устанавливали. Они могут отобразиться как иконка на рабочем столе или пункт меню в настройках. То есть бывает, что его даже не видно, поэтому обращайте внимание на изменения», — рекомендует преподаватель Synergy Academy, Product Lead в «Сколково» Артур Карапетов.

В этом случае смартфон следует просканировать антивирусом на наличие зловредного ПО, рекомендовала руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности IT-кластера фонда «Сколково Оксана Ульянинкова.

Минимизировать риски проникновения хакеров можно, обновляя приложения и операционной системы смартфона. Также рекомендуется установить сложный пароль для электронной почты, к которой привязан аккаунт устройства, удалять неиспользуемые приложения и ограничивать доступ приложений к камере, диктофону и геопозиции.

Ранее заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что любая аномальная или подозрительная активность смартфона может быть признаком действий киберпреступников.

