Эксперты дали рекомендации против взломов смартфонов
Если смартфон начал греться и быстро разряжаться, стал зависать или перезагружаться сам по себе, а также внезапно запускать различные, создавать «эхо» во время разговора, скорее всего, аппарат взломан. Об этом «Известиям» рассказал специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.
Другой эксперт заявил, что смартфоны, к которым получили доступ третьи лица, меняют свое «поведение».
«Сам по себе включается и выключается WI-FI, мобильный интернет или другая служба, появляются неизвестные приложения, которые вы не устанавливали. Они могут отобразиться как иконка на рабочем столе или пункт меню в настройках. То есть бывает, что его даже не видно, поэтому обращайте внимание на изменения», — рекомендует преподаватель Synergy Academy, Product Lead в «Сколково» Артур Карапетов.
В этом случае смартфон следует просканировать антивирусом на наличие зловредного ПО, рекомендовала руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности IT-кластера фонда «Сколково Оксана Ульянинкова.
Минимизировать риски проникновения хакеров можно, обновляя приложения и операционной системы смартфона. Также рекомендуется установить сложный пароль для электронной почты, к которой привязан аккаунт устройства, удалять неиспользуемые приложения и ограничивать доступ приложений к камере, диктофону и геопозиции.
Ранее заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что любая аномальная или подозрительная активность смартфона может быть признаком действий киберпреступников.
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