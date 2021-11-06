Эксперт назвал главные признаки взлома смартфона

«Одним из вероятных признаков взлома смартфона может быть увеличение скорости разрядки. Если он стал быстрее садиться, возможно, в нем поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор», — отметил эксперт.

Кроме того, о взломе гаджета может говорить появление новых приложений, которые хозяин смартфона не устанавливал. При этом удалить или закрыть такие программы невозможно.

Также признаками взлома могут быть автоматическое отключение и невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления и беспричинное списание средств со счета.

