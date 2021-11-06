Эксперт назвал главные признаки взлома смартфона
Любая аномальная или подозрительная активность смартфона может быть признаком действий киберпреступников. Об этом рассказал заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим в беседе с агентством «Прайм».
«Одним из вероятных признаков взлома смартфона может быть увеличение скорости разрядки. Если он стал быстрее садиться, возможно, в нем поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор», — отметил эксперт.
Кроме того, о взломе гаджета может говорить появление новых приложений, которые хозяин смартфона не устанавливал. При этом удалить или закрыть такие программы невозможно.
Также признаками взлома могут быть автоматическое отключение и невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления и беспричинное списание средств со счета.
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