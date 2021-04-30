Эксперт рассказала о секретном методе ускорения смартфона

По ее словам, ряд программ работают в фоновом режиме. Чтобы ускорить работу гаджета, порой достаточно сократить их количество и отключить автосинхронизацию. Ильичева советует при покупке телефона обращайте внимание на объем оперативной памяти устройства - должно быть минимум 4Гб. В противном случае могут начаться проблемы при работе некоторых приложений.

Прежде, чем выяснять причину «тормозящего» смартфона, следует просмотреть, что лишнее в нем есть и удалить ненужные приложения. Они занимают место, снижая тем самым скорость работы операционной системы. Это могут быть файлы в загрузках или в кэше.

