Эксперт рассказала о секретном методе ускорения смартфона
Как правило, быстрой работе смартфона мешает большое количество установленных приложений, сообщает «Прайм» со ссылкой на специалиста по тестированию мессенджера Gem4me Анастасию Ильичеву.
По ее словам, ряд программ работают в фоновом режиме. Чтобы ускорить работу гаджета, порой достаточно сократить их количество и отключить автосинхронизацию. Ильичева советует при покупке телефона обращайте внимание на объем оперативной памяти устройства - должно быть минимум 4Гб. В противном случае могут начаться проблемы при работе некоторых приложений.
Прежде, чем выяснять причину «тормозящего» смартфона, следует просмотреть, что лишнее в нем есть и удалить ненужные приложения. Они занимают место, снижая тем самым скорость работы операционной системы. Это могут быть файлы в загрузках или в кэше.
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