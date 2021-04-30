Эксперт рассказала о секретном методе ускорения смартфона

Как правило, быстрой работе смартфона мешает большое количество установленных приложений, сообщает «Прайм» со ссылкой на специалиста по тестированию мессенджера Gem4me Анастасию Ильичеву.

Стало известно, какие приложения необходимо удалить для ускорения смартфона

По ее словам, ряд программ работают в фоновом режиме. Чтобы ускорить работу гаджета, порой достаточно сократить их количество и отключить автосинхронизацию. Ильичева советует при покупке телефона обращайте внимание на объем оперативной памяти устройства - должно быть минимум 4Гб. В противном случае могут начаться проблемы при работе некоторых приложений.

Прежде, чем выяснять причину «тормозящего» смартфона, следует просмотреть, что лишнее в нем есть и удалить ненужные приложения. Они занимают место, снижая тем самым скорость работы операционной системы. Это могут быть файлы в загрузках или в кэше.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныСмартфоны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры