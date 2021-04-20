Стало известно, какие приложения необходимо удалить для ускорения смартфона

По его словам, они занимают место, снижая тем самым скорость работы операционной системы. Это могут быть файлы в загрузках или в кэше.

Разработчики ПО ориентируются на топовые модели смартфонов, а остальные становятся еще более медленными, особенно по мере выхода новинок. Кроме того, ряд приложений после однократного запуска могут работать в фоновом режиме, что также замедляет работу гаджета.

Ограничение количества мобильных приложений с доступом к микрофону поможет владельцам смартфонов защититься от подслушивания. Об этом сообщил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в интервью радио Sputnik.

