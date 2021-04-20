Стало известно, какие приложения необходимо удалить для ускорения смартфона
Прежде, чем выяснять причину «тормозящего» смартфона, следует просмотреть, что лишнее в нем есть и удалить ненужные приложения, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александра Тимофеева.
По его словам, они занимают место, снижая тем самым скорость работы операционной системы. Это могут быть файлы в загрузках или в кэше.
Разработчики ПО ориентируются на топовые модели смартфонов, а остальные становятся еще более медленными, особенно по мере выхода новинок. Кроме того, ряд приложений после однократного запуска могут работать в фоновом режиме, что также замедляет работу гаджета.
Ограничение количества мобильных приложений с доступом к микрофону поможет владельцам смартфонов защититься от подслушивания. Об этом сообщил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в интервью радио Sputnik.
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