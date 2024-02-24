Эксперт предупредил, что «умные» устройства могут сливать данные владельцев

Специалист отметил, что в целом не стоит считать гаджеты угрозами, однако в частных случаях с устройствами нужно быть аккуратными и следует «быть готовыми к тому, что устройство может сливать наши данные».

Дащенко призвал не экономить и не приобретать «супердешевые» гаджеты, где защищенность «вообще не гарантирована». Как указал эксперт, часть атак на «умные» устройства не требует сложной реализации. Злоумышленники могут обнаружить вектор нападения на один гаджет и применить аналогичную тактику для других устройств по всему интернету, использовав скомпрометированный девайс как точку входа для других атак.

«Официально производители предупреждают, что могут собирать для статистики персональные данные — голос, перемещения и так далее для настроек персонализации, маркетинговых целей и так далее. Тот же Samsung официально заявлял, что не стоит около их "умных" телевизоров, даже выключенных, обсуждать важную информацию», — напомнил Дащенко.

Эксперт заключил, что сбор данных гаджетами очевиден, вопрос в дальнейшем использовании, хранении этой информации, ее защите от утечек.



Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в интервью НСН, что умная колонка «Алиса» может прослушивать пользователя в любое время.

