Эксперт предупредил, что «умные» устройства могут сливать данные владельцев
«Умные» устройства могут сливать данные владельцев, пользователям следует учитывать этот риск. Об этом заявил эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко, передает РИА Новости.
Специалист отметил, что в целом не стоит считать гаджеты угрозами, однако в частных случаях с устройствами нужно быть аккуратными и следует «быть готовыми к тому, что устройство может сливать наши данные».
Дащенко призвал не экономить и не приобретать «супердешевые» гаджеты, где защищенность «вообще не гарантирована». Как указал эксперт, часть атак на «умные» устройства не требует сложной реализации. Злоумышленники могут обнаружить вектор нападения на один гаджет и применить аналогичную тактику для других устройств по всему интернету, использовав скомпрометированный девайс как точку входа для других атак.
«Официально производители предупреждают, что могут собирать для статистики персональные данные — голос, перемещения и так далее для настроек персонализации, маркетинговых целей и так далее. Тот же Samsung официально заявлял, что не стоит около их "умных" телевизоров, даже выключенных, обсуждать важную информацию», — напомнил Дащенко.
Эксперт заключил, что сбор данных гаджетами очевиден, вопрос в дальнейшем использовании, хранении этой информации, ее защите от утечек.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в интервью НСН, что умная колонка «Алиса» может прослушивать пользователя в любое время.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Британия выделит Украине $311 млн в 2025 году
- Тигра с больными лапами из Приморья доставили в хоспис в Ленобласти
- В Тульской области сбили третий беспилотник за сутки
- Австралия ввела санкции против 55 российских граждан и 37 организаций
- Эксперт предупредил, что «умные» устройства могут сливать данные владельцев
- СМИ: При пожаре на востоке Китая погибли 15 человек
- Губернатор Артамонов: На НЛМК загорелся цех
- Роскосмос: Орбиту МКС подняли на три километра
- СМИ: На Новолипецком металлургическом комбинате произошел пожар
- Экс-президента Туниса заочно приговорили к восьми годам заключения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru