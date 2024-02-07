СМИ: Хакеры нанесли ущерб швейцарской компании с помощью «умных» зубных щеток

По данным издания, для крупной DDoS-атаки хакеры использовали три млн гаджетов, которые одномоментно стали подключаться к сайту фирмы. В результате портал обрушился на четыре часа, а компания потеряла порядка трёх млн евро.

«Любое устройство с Интернетом — потенциальный инструмент для DDoS-атак. Хакеры постоянно проверяют «умные» системы на наличие уязвимостей», - отметили в Aargauer Zeitung.

Модель «умных» зубных щеток, а также название пострадавшей компании издание не раскрывает.

Ранее сотрудники ФСБ задержали хакера за атаки на объекты информационной инфраструктуры РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



