СМИ: Хакеры нанесли ущерб швейцарской компании с помощью «умных» зубных щеток
«Умные» зубные щётки стали инструментом для масштабной кибератаки на одну из швейцарских компаний, сообщает Aargauer Zeitung.
По данным издания, для крупной DDoS-атаки хакеры использовали три млн гаджетов, которые одномоментно стали подключаться к сайту фирмы. В результате портал обрушился на четыре часа, а компания потеряла порядка трёх млн евро.
«Любое устройство с Интернетом — потенциальный инструмент для DDoS-атак. Хакеры постоянно проверяют «умные» системы на наличие уязвимостей», - отметили в Aargauer Zeitung.
Модель «умных» зубных щеток, а также название пострадавшей компании издание не раскрывает.
Ранее сотрудники ФСБ задержали хакера за атаки на объекты информационной инфраструктуры РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru