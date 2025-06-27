Он также дал рекомендации по эксплуатации пауэрбанков и рассказал, как приобрести себе качественный девайс.

«Чтобы как-то обезопасить себя, нужно приобретать пауэрбанк от известного бренда. В случае приобретения пауэрбанка на маркетплейсе нужно ставить галочки «оригинальный товар» и «быстрая доставка». В таком случае пауэрбанк будет дороже, зато вероятность получить оригинальный товар, а не китайский, возрастает. Также надо читать отзывы, смотреть описание, выяснять, насколько эта модель популярна на рынке. Кроме того, важно не использовать пауэрбанки на улице при отрицательных температурах. Нельзя заряжать девайсы при температуре ниже нуля. Это прописано во всех инструкциях», - заключил эксперт.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что пауэрбанк может задымиться или даже загореться, если он поврежден или сильно изношен.

