Названы причины, почему Nokia 1100 стал самым популярным телефоном
Феноменальная популярность Nokia 1100 объясняется тем, что это оптимальная модель на момент производства с точки зрения сочетания цены и качества, сказал НСН Илья Корнейчук.
Nokia 1100 стал самым продаваемым мобильным телефоном благодаря сочетанию качества, доступной цены и логичного интерфейса, заявил НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Ранее Visual Capitalist сообщил, что Nokia 1100 стал самым продаваемым мобильным телефоном в истории. За шесть лет с момента выпуска в 2003 году гаджет был продан тиражом в 250 миллионов экземпляров. Корнейчук объяснил, с чем связана феноменальная популярность модели.
«Сейчас очень большое разнообразие мобильных телефонов на рынке. Нельзя сказать, что какая-то фирма выпускает значительно более качественные телефоны, чем все остальные. Даже IPhone не выделяется особым качеством, и нельзя сказать, что Apple сегодня — то же самое, что Nokia тогда. Nokia 1100 появилась тогда, когда покупатель нуждался не в самом дорогом, но качественном телефоне от проверенного бренда с логичным интерфейсом. Nokia предоставила такой сбалансированный вариант в лице Nokia 1100. Этим и обусловлена его популярность. Кому хотелось более навороченный телефон или, наоборот, более бюджетный вариант, те покупали другую модель», — сказал Корнейчук.
Собеседник НСН также рассказал, какую модель считает самой интересной.
«Я бы назвал революционным либо первый IPhone, либо IPhone 3G. Они наконец-то свели воедино современные на тот момент технологии и дали рынку именно тот девайс, который он хотел. Пришли бы другие производители к той концепции, к которой пришел Apple? Думаю, да. Но, возможно, на это потребовалось бы еще несколько лет. Мне кажется, что это значительно повлияло и на Android в том виде, в котором он появился сейчас, потому что изначально Android выглядел совсем по-другому, когда разработка этой технологии только начиналась», — подытожил он.
Ранее в пресс-службе Минцифры заявили, что уход из России производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в стране.
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