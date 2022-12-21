Минцифры: уход из России компаний Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи

Уход из России производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в стране, заявили в пресс-службе Минцифры, передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование.

«Операторы "большой четверки" уже подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на сумму 100 млрд рублей», - рассказали в пресс-службе.

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Поставки оборудования начнутся с 2025 года, уточнили в Минцифры.

«Уход Nokia и Ericsson не повлиял на общую стратегию перехода телеком-компаний на отечественное оборудование, кроме того, операторам предложены более мягкие условия замещения базовых станций», - добавили в министерстве.

Ранее, СМИ указывали, что мобильная связь и интернет станут хуже в России в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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