Минцифры: уход из России компаний Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи
Уход из России производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в стране, заявили в пресс-службе Минцифры, передает «Интерфакс».
В ведомстве отметили, что операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование.
«Операторы "большой четверки" уже подписали форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций на сумму 100 млрд рублей», - рассказали в пресс-службе.
Поставки оборудования начнутся с 2025 года, уточнили в Минцифры.
«Уход Nokia и Ericsson не повлиял на общую стратегию перехода телеком-компаний на отечественное оборудование, кроме того, операторам предложены более мягкие условия замещения базовых станций», - добавили в министерстве.
Ранее, СМИ указывали, что мобильная связь и интернет станут хуже в России в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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