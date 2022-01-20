Эксперт предрек исчезновение пластиковых кредитных карт в России

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — уверен Спиваков.

По прогнозу эксперта, через несколько лет физической платежной картой будет пользоваться не более 15% клиентов. Причем, по словам Спивакова, это будет обусловлено не удобством, а восприятием пластиковых карт как «красивого аксессуара», отмечает «Свободная пресса».

Кроме того, финансист уверен, что вслед за картами в онлайн уйдет ипотека. Так, с Москве и Подмосковье 50-70% застройщиков «уже готовы к проведению удаленных сделок», пишет Ura.ru.

