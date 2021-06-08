Мариничев: 6G выведет тарелки и вилки в интернет

Дмитрий Мариничев: «Это все довольно просто объяснимо, ведь качество нашей с вами жизни в первую очередь зависит от здоровья, а во вторую - от инфраструктуры, в которой мы живем. И если за здоровье у нас ответственны врачи и именно в пандемию мы поняли, что врачей-то у нас и не хватает, то IT-сфера отвечает за качество инфраструктуры, и наверное, вы не найдете ни отрасли, не предмета, который бы не был привязан к IT-сфере», - отметил он.

