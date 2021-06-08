Мариничев: 6G выведет тарелки и вилки в интернет
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
В июне наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге оказались связаны с IT-сферой, а в Воронеже, Краснодаре и Красноярске в первую пятерку вошли врачи.
Дмитрий Мариничев: «Это все довольно просто объяснимо, ведь качество нашей с вами жизни в первую очередь зависит от здоровья, а во вторую - от инфраструктуры, в которой мы живем. И если за здоровье у нас ответственны врачи и именно в пандемию мы поняли, что врачей-то у нас и не хватает, то IT-сфера отвечает за качество инфраструктуры, и наверное, вы не найдете ни отрасли, не предмета, который бы не был привязан к IT-сфере», - отметил он.
Ученые выяснили, каким детям будет трудно учиться в школе
Большинство школьников испытывают трудности в обучении из-за низких способностей к самостоятельному выполнению заданий.
Дмитрий Мариничев: «Уж я не знаю, что это за ученые, и как они это выясняли. Но мне, кажется, тут какой-то подвох. Выводы-то, конечно, правильные. Но это просто значит, что мы должны знать, как устроена физиология, что из себя представляет психика, и что и как нужно правильно делать, в том числе, с точки зрения современного знания науки. И нам бы хотелось этого правильного знания от ученых получить. Как правильно? Ученые, выясните, ответьте нам», - призвал интернет-омбудсмен.
Samsung представит мобильные сети 6G
Новое поколение мобильных сетей предполагает скорость соединения до 1 терабита в секунду с задержкой менее 1 микросекунды. 6G обеспечит в 50 раз более высокую скорость загрузки данных, чем ныне внедряемые 5G, и сократит задержку в десять раз. Ожидается, что внедрение технологии начнется после 2028 года.
Дмитрий Мариничев: «Хотелось бы пояснить, что 5G, не говоря уже о 6G, - это мобильные сети, которые позволяют радикально изменить количество подключенных к сети устройств и вещей. Это также говорит о том, что при технологии 5G и 6G все товары будут иметь доступ к сети, будь то тарелка, вилка, ложка», - пояснил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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