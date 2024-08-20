Эксперт Музалевский: В России можно взломать 10% камер видеонаблюдения
Специалисты Вооружённых сил Украины потенциально могут взломать по меньшей мере каждую десятую камеру видеонаблюдения в России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявили в специализирующейся на информационной безопасности компании RTM Group.
Комментируя заявление МВД РФ о массовых взломах камер для слежки за российскими военными, директор технического департамента компании Федор Музалевский указал, что в первую очередь, речь идёт об устройствах, которые были установлены непрофессионалами.
Он пояснил, что не менее 10% камер видеонаблюдения в РФ работают с паролем «по умолчанию», который был установлен производителем. Именно эту информацию используют ВСУ для подключения к панели управления девайсом.
«В открытом доступе данных о количестве взломанных или уязвимых для взлома камер, разумеется, нет», – заключил Музалевский.
Ранее в МВД РФ призвали жителей Белгородской, Брянской и Курской областей не использовать камеры видеонаблюдения, так как их могут взломать украинские военные с целью сбора данных, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru