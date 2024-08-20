Эксперт Музалевский: В России можно взломать 10% камер видеонаблюдения

Комментируя заявление МВД РФ о массовых взломах камер для слежки за российскими военными, директор технического департамента компании Федор Музалевский указал, что в первую очередь, речь идёт об устройствах, которые были установлены непрофессионалами.

Он пояснил, что не менее 10% камер видеонаблюдения в РФ работают с паролем «по умолчанию», который был установлен производителем. Именно эту информацию используют ВСУ для подключения к панели управления девайсом.

«В открытом доступе данных о количестве взломанных или уязвимых для взлома камер, разумеется, нет», – заключил Музалевский.

Ранее в МВД РФ призвали жителей Белгородской, Брянской и Курской областей не использовать камеры видеонаблюдения, так как их могут взломать украинские военные с целью сбора данных, сообщает RT.

