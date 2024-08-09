ВСУ могли получить доступ к камерам в Курской области и узнать движение колонн

Вооруженные силы Украины получили доступ к камерам дорожного наблюдения в Курской области, что позволило им отслеживать движение российских колонн. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны», разместив соответствующие видеокадры.

Канал сообщил, что украинская сторона активно делится в соцсетях информацией о своей деятельности по отслеживанию и охоте на российские колонны и патрули в регионе.

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Жителей области предупредили о потенциальной угрозе, связанной с возможностью доступа противника к частным камерам видеонаблюдения, установленным на жилых домах. Министерство обороны России на данный момент не прокомментировало ситуацию.

Утром 6 августа Украина начала масштабное наступление на Курскую область. Первым под обстрел попал приграничный город Суджа. Затем Вооруженные силы Украины, поддержанные танками и боевыми бронированными машинами, атаковали российскую государственную границу. В последующие дни столкновения продолжались, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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