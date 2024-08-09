ВСУ могли получить доступ к камерам в Курской области и узнать движение колонн
Вооруженные силы Украины получили доступ к камерам дорожного наблюдения в Курской области, что позволило им отслеживать движение российских колонн. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны», разместив соответствующие видеокадры.
Канал сообщил, что украинская сторона активно делится в соцсетях информацией о своей деятельности по отслеживанию и охоте на российские колонны и патрули в регионе.
Жителей области предупредили о потенциальной угрозе, связанной с возможностью доступа противника к частным камерам видеонаблюдения, установленным на жилых домах. Министерство обороны России на данный момент не прокомментировало ситуацию.
Утром 6 августа Украина начала масштабное наступление на Курскую область. Первым под обстрел попал приграничный город Суджа. Затем Вооруженные силы Украины, поддержанные танками и боевыми бронированными машинами, атаковали российскую государственную границу. В последующие дни столкновения продолжались, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Москве арестовал бывшего замгендиректора «Москонцерта» за взяточничество
- На борту разбившегося в Бразилии самолета были 58 пассажиров и 4 члена экипажа
- В Бразилии упал пассажирский самолет вместимостью до 68 человек
- На Украине начали выпускать банкноты с националистическим лозунгом
- ВСУ могли получить доступ к камерам в Курской области и узнать движение колонн
- Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля
- Пусковые установки Patriot будут производить в Польше
- Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal
- СМИ: Российские туристы пострадали в Турции во время камнепада
- «Росатом» уменьшит количество персонала Курской АЭС-2 из-за режима ЧС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru