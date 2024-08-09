ВСУ могли получить доступ к камерам в Курской области и узнать движение колонн

Вооруженные силы Украины получили доступ к камерам дорожного наблюдения в Курской области, что позволило им отслеживать движение российских колонн. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны», разместив соответствующие видеокадры.

Канал сообщил, что украинская сторона активно делится в соцсетях информацией о своей деятельности по отслеживанию и охоте на российские колонны и патрули в регионе.