Экс-глава МИД Украины Кулеба стал сотрудником Гарварда

Ушедший в отставку в сентябре 2024 года бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назначен старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета. Об этом сообщается на сайте Белферовского центра.

В Гарварде Кулеба будет исследовать стратегии противодействия автократиям, укрепление демократических институтов и построение устойчивых международных коалиций. Он также намерен написать книгу о российско-украинском конфликте.

Пранкер Вован: Сенатор Кардин написал донос в ФБР после беседы с «Кулебой»

Заняв пост старшего научного сотрудника-нерезидента, бывший министр иностранных дел останется на Украине — в Кембридж (штат Массачусетс), где находится университет, он совершит несколько поездок для работы со студентами и преподавателями.

В конце ноябюря Кулеба в интервью Financial Times заявил, что у Украины больше нет инструментов и средств для того, чтобы победить Россию. Дипломат также назвал мрачной ситуацию на фронте и заявил, что Запад ждет от Украины, что страна пойдет на уступки для подписания мирного договора с Москвой.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры