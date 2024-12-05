Экс-глава МИД Украины Кулеба стал сотрудником Гарварда
Ушедший в отставку в сентябре 2024 года бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назначен старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета. Об этом сообщается на сайте Белферовского центра.
В Гарварде Кулеба будет исследовать стратегии противодействия автократиям, укрепление демократических институтов и построение устойчивых международных коалиций. Он также намерен написать книгу о российско-украинском конфликте.
Заняв пост старшего научного сотрудника-нерезидента, бывший министр иностранных дел останется на Украине — в Кембридж (штат Массачусетс), где находится университет, он совершит несколько поездок для работы со студентами и преподавателями.
В конце ноябюря Кулеба в интервью Financial Times заявил, что у Украины больше нет инструментов и средств для того, чтобы победить Россию. Дипломат также назвал мрачной ситуацию на фронте и заявил, что Запад ждет от Украины, что страна пойдет на уступки для подписания мирного договора с Москвой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru