Экс-глава МИД Украины Кулеба стал сотрудником Гарварда

Ушедший в отставку в сентябре 2024 года бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назначен старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета. Об этом сообщается на сайте Белферовского центра.

В Гарварде Кулеба будет исследовать стратегии противодействия автократиям, укрепление демократических институтов и построение устойчивых международных коалиций. Он также намерен написать книгу о российско-украинском конфликте.