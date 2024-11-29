Кулеба: Украина проиграет войну с Россией
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times заявил, что у Украины больше нет инструментов и средств для того, чтобы победить Россию.
Дипломат также назвал мрачной ситуацию на фронте и заявил, что Запад ждет от Украины, что страна пойдет на уступки для подписания мирного договора с Москвой.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что дальнейшая военная поддержка Украины со стороны Евросоюза остается под вопросом в случае, если США прекратят свою помощь. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru