Пранкер Вован: Сенатор Кардин написал донос в ФБР после беседы с «Кулебой»

Глава комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин написал донос в ФБР после разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), который они вели под видом главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом Кузнецов заявил «Известиям».

Он назвал «забавным» тот факт, что после этого пранка Кардин написал донос в ФБР о том, что его «развели» и «надругались» над ним по видеосвязи.