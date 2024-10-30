Пранкер Вован: Сенатор Кардин написал донос в ФБР после беседы с «Кулебой»

Глава комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин написал донос в ФБР после разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), который они вели под видом главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом Кузнецов заявил «Известиям».

Он назвал «забавным» тот факт, что после этого пранка Кардин написал донос в ФБР о том, что его «развели» и «надругались» над ним по видеосвязи.

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Также пранкер рассказал, что Кардин и другие западные политики во время пранков поддерживают вступление Украины в НАТО и удары дальнобойным оружием по России, а также жалуются, что против подобного выступает кто-то другой.

Ранее Кузнецов опроверг сообщения о якобы имевшем место розыгрыше шоумена Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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