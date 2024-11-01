Эколог Пукалов объяснил наводнение в Испании глобальным изменением климата

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что причиной масштабных наводнений в Испании стали последствия изменения климата.

По словам Пукалова, ливневый характер дождей и снегопадов, увеличение количества и мощи ураганов, а также продолжительные засухи, мощные наводнения и более сильные морозы связаны с повышением температуры на планете.

«С наибольшей скоростью температура растёт в приполярных широтах. А для территории России, где больше 60% площади страны занято «невечной» мерзлотой, это вызывает очень серьёзные опасения. К ним нужно быть готовыми», - заключил эксперт.

Ранее на Испанию обрушился ураган «Дана», который стал причиной проливных дождей и последующих наводнений на Пиринейском полуострове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

