Эколог Пукалов объяснил наводнение в Испании глобальным изменением климата
Увеличение числа опасных метеорологических явлений на планете связано с глобальным изменением климата. Об этом в беседе с RT заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.
Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что причиной масштабных наводнений в Испании стали последствия изменения климата.
По словам Пукалова, ливневый характер дождей и снегопадов, увеличение количества и мощи ураганов, а также продолжительные засухи, мощные наводнения и более сильные морозы связаны с повышением температуры на планете.
«С наибольшей скоростью температура растёт в приполярных широтах. А для территории России, где больше 60% площади страны занято «невечной» мерзлотой, это вызывает очень серьёзные опасения. К ним нужно быть готовыми», - заключил эксперт.
Ранее на Испанию обрушился ураган «Дана», который стал причиной проливных дождей и последующих наводнений на Пиринейском полуострове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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