Число жертв наводнений в испанской Валенсии превысило 200 человек
1 ноября 202415:45
Число погибших в результате наводнения в испанской Валенсии выросло до 202 человек. Об этом в соцсетях сообщают местные власти.
Отмечается, что эти данные предварительные.
«Процесс розыска и идентификации жертв продолжается», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 158 погибших.
Ураган «Дана», который стал причиной проливных дождей и последующих наводнений на Пиринейском полуострове, обрушился на Испанию 29 октября. Власти Испании объявили в стране трёхдневный траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru