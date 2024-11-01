Число жертв наводнений в испанской Валенсии превысило 200 человек

Число погибших в результате наводнения в испанской Валенсии выросло до 202 человек. Об этом в соцсетях сообщают местные власти.

В Камеруне от наводнений пострадали 200 тысяч человек

Отмечается, что эти данные предварительные.

«Процесс розыска и идентификации жертв продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 158 погибших.

Ураган «Дана», который стал причиной проливных дождей и последующих наводнений на Пиринейском полуострове, обрушился на Испанию 29 октября. Власти Испании объявили в стране трёхдневный траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПогибшиеУраганНаводнениеИспания

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