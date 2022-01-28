Ефимов: В «Технополисе «Москва» разработали уникальные решения в сфере информационной безопасност
Компании ОЭЗ «Технополис «Москва», специализирующиеся на защите информации, создали специализированные программы по защите данных и компьютерный процессор. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, за девять месяцев 2021года резиденты инвестировали в свои проекты по созданию систем сохранности сведений и предотвращению утечки конфиденциальных данных 2,8 миллиарда рублей.
«Защита информации — одно из приоритетных современных направлений, которое развивает высокотехнологичный бизнес столицы», — отметил заммэра.
В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что в технополисе «Москва» сложился мощный кластер предприятий информационно-коммуникационных технологий. На них трудятся 1379 специалистов. Разработанные ими продукты активно используется в государственном и коммерческом секторе.
В частности, продукция «С-Терра СиЭсПи» ориентирована на компании, нуждающиеся в защите персональных данных по VPN-технологии с российской сертифицированной криптографией. НПЦ «ЭЛВИС» разработал процессор, на котором может быть создан планшет для госструктур.
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