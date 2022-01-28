Ефимов: В «Технополисе «Москва» разработали уникальные решения в сфере информационной безопасност

Компании ОЭЗ «Технополис «Москва», специализирующиеся на защите информации, создали специализированные программы по защите данных и компьютерный процессор. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за девять месяцев 2021года резиденты инвестировали в свои проекты по созданию систем сохранности сведений и предотвращению утечки конфиденциальных данных 2,8 миллиарда рублей.

«Защита информации — одно из приоритетных современных направлений, которое развивает высокотехнологичный бизнес столицы», — отметил заммэра.