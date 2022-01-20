Владимир Ефимов: Новый фармацевтический завод откроют в технополисе «Москва»
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) технополис «Москва» планирует завершить строительство нового крупного фармацевтического предприятия на площадке «Алабушево» в этом году, его площадь составляет 35 тысяч квадратных метров.
«Медицинские технологии стали одним из самых быстро развивающихся направлений в ОЭЗ «Технополис "Москва"», - подчеркнул заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - За девять месяцев прошлого года резиденты этого кластера нарастили объем инвестиций более чем в три раза – сумма превысила 13 миллиардов рублей».
По его словам, новый фармацевтический завод будет производить порядка 80 наименований лекарств, что в свою очередь позволит снизить зависимость от импорта лекарственных средств. Компания «Брайт Вэй Индастриз» арендует под данный завод участок площадью более трех гектаров.
Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в реализацию проекта инвестор вложит почти 3 млрд рублей, будет создано почти 370 рабочих мест. Предприятие будет производить препараты для лечения сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной систем, пищеварительного тракта, а также противомикробных препаратов.
В свою очередь гендиректор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что за счет налоговых льгот резиденты ОЭЗ за девять месяцев 2021 года сэкономили почти 410 млн рублей. Общая сумма налоговых льгот, по его словам, за все время работы ОЭЗ превысила 3,4 млрд рублей.
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