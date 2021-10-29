Двигатель для МС-21 испытали пеплом камчатского вулкана

Испытания были проведены в условиях воздействия пепла камчатского вулкана Шивелуч. Агрегат находился в агрессивной среде час. Проверка ПД-14 была признана успешной - двигатель не изменил свои характеристики.

После разборки специалисты не обнаружили никаких нежелательных последствий для изделия, что подтверждает безопасность эксплуатации при пролете через облако пепла.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал появление в ближайшее время нового российского магистрального самолета МС-21. По его словам, в ходе авиасалона впервые будет представлена модификация этого самолета с российским двигателем.

