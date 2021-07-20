Путин анонсировал на МАКС-2021 выход новейшего «самолета XXI века»
Президент России Владимир Путин анонсировал появление в ближайшее время нового российского магистрального самолета МС-21.
«Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры Superjet, в ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21», - сказал Путин на церемонии открытия Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021).
По его словам, в ходе авиасалона впервые будет представлена модификация этого самолета с российским двигателем.
Как отмечает ТАСС, пассажирский самолет МС-21-300 («Магистральный самолет XXI века 300») совершил первый полет с российским двигателем ПД-14 в декабре прошлого года.
МС-21- это средне- и ближнемагистральный пассажирский самолет нового поколения, уточняет РИА Новости.
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