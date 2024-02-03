Две яркие кометы смогут увидеть россияне в 2024 году

Так, 21 апреля достигнет перигелия — ближайшей к Солнцу точки — комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks).

«В апреле астрономы прогнозируют ее видимость порядка +4,5 звездной величины, и на темном небе комета вполне может быть видна невооруженным глазом. В марте комету можно увидеть только за городом и в бинокль, а вот в апреле она станет ярче и ее можно будет найти в созвездиях Овен и Телец», — рассказала Кошман.

Комета может быть видна 8 апреля во время полного солнечного затмения в момент его полной фазы. Россияне смогут рассмотреть небесное тело недалеко от Солнца, рядом с ярким Юпитером.

Кроме того, появление яркой кометы ожидается осенью. Небесное тело C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) можно будет наблюдать в Северном полушарии начиная с 12 октября. В этот день оно максимально приблизится к Земле, достигнет наибольшей яркости и может быть заметно невооруженным глазом.

