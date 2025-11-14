Telegram за день заблокировал более 500 тысяч групп и каналов
Мессенджер Telegram за один день заблокировал свыше 500 тысяч групп и каналов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет платформы.
С начала ноября Telegram заблокировал 2 810 095 групп и каналов. Только в четверг, 13 ноября, был ограничен доступ к 519 645 сообществам. Это стало максимальным показателем с 5 февраля, когда в мессенджере заблокировали 490 433 каналов.
С начала 2025 года блокировка затронула 34 913 282 группы и канала. При этом 207 772 сообщества были связаны с терроризмом.
Между тем специалисты центра безопасности российского мессенджера МАХ заблокировали 105 тысяч подозрительных аккаунтов, пишет Ura.ru.
