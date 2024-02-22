«Дурацкая собака»: Организатор объяснил усталостью отключение робопеса на играх в Казани

Робопес, который неожиданно отключился во время танца на церемонии открытия турнира «Игры Будущего» в Казани, просто устал. Об этом заявил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

«Собака устала», - сказал он РИА Новости. Столяров также посоветовал «дожить до закрытия», когда можно будет все узнать.

Токаев предложил провести следующие «Игры будущего» в Казахстане

По его мнению, церемония открытия вызвала «восторг у всего человечества». Руководитель проекта добавил, что ему непонятно, почему «одна дурацкая собака» занимает так много внимания.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля дал старт международному турниру «Игры будущего» в Казани. Он заявил, что РФ была и остается одной из ведущих мировых спортивных держав.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
ТЕГИ:РоботыКазань

Горячие новости

Все новости

партнеры