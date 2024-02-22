«Дурацкая собака»: Организатор объяснил усталостью отключение робопеса на играх в Казани
Робопес, который неожиданно отключился во время танца на церемонии открытия турнира «Игры Будущего» в Казани, просто устал. Об этом заявил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.
«Собака устала», - сказал он РИА Новости. Столяров также посоветовал «дожить до закрытия», когда можно будет все узнать.
По его мнению, церемония открытия вызвала «восторг у всего человечества». Руководитель проекта добавил, что ему непонятно, почему «одна дурацкая собака» занимает так много внимания.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля дал старт международному турниру «Игры будущего» в Казани. Он заявил, что РФ была и остается одной из ведущих мировых спортивных держав.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru