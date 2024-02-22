«Дурацкая собака»: Организатор объяснил усталостью отключение робопеса на играх в Казани

Робопес, который неожиданно отключился во время танца на церемонии открытия турнира «Игры Будущего» в Казани, просто устал. Об этом заявил руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

«Собака устала», - сказал он РИА Новости. Столяров также посоветовал «дожить до закрытия», когда можно будет все узнать.