Токаев предложил провести следующие «Игры будущего» в Казахстане
21 февраля 202417:40
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев выразил желание, чтобы следующие «Игры будущего» прошли Казахстане, сообщает ТАСС.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что республика готова «продолжить эту инициативу, своевременно высказанную Россией».
«Супер», - поддержал его предложение российский лидер.
Ранее руководитель «Игр Будущего» Игорь Столяров заявил, что у турнира будет много последователей в Китае, так как эта стран «великолепно развита технологически», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru