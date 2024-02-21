Токаев предложил провести следующие «Игры будущего» в Казахстане

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев выразил желание, чтобы следующие «Игры будущего» прошли Казахстане, сообщает ТАСС.

В Казани пройдут первые в мировой истории «Игры будущего»

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что республика готова «продолжить эту инициативу, своевременно высказанную Россией».

«Супер», - поддержал его предложение российский лидер.

Ранее руководитель «Игр Будущего» Игорь Столяров заявил, что у турнира будет много последователей в Китае, так как эта стран «великолепно развита технологически», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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