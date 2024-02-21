Путин открыл «Игры будущего» в Казани

Перед открытием игр президент России и лидеры стран СНГ выступили перед участниками. Путин заявил, что РФ была и остается одной из ведущих мировых спортивных держав.

«Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей», - сказал глава государства.

«Игры будущего» продлятся до 3 марта. Соревнования проходят по новым дисциплинам с использованием современных технологий и физической активности. Участие примут около двух тысяч человек из 100 стран, передает «Радиоточка НСН».

