Путин открыл «Игры будущего» в Казани

Президент России Владимир Путин 21 февраля дал старт международному турниру «Игры будущего» в Казани.

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Перед открытием игр президент России и лидеры стран СНГ выступили перед участниками. Путин заявил, что РФ была и остается одной из ведущих мировых спортивных держав.

«Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей», - сказал глава государства.

«Игры будущего» продлятся до 3 марта. Соревнования проходят по новым дисциплинам с использованием современных технологий и физической активности. Участие примут около двух тысяч человек из 100 стран, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: putin2024.ru
ТЕГИ:СпортКазаньВладимир Путин

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