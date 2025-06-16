Как добавил собеседник НСН, применение такой технологии оправдано лишь для больших офисов, в которых множеству сотрудников необходим доступ к видеофайлам.

«Основное преимущество – высокая скорость, можно передавать большой объем информации, но в домашних условиях это пока не требуется. Даже если в доме живет большая семья, где все смотрят видео в хорошем качестве, и у каждого свой телевизор, такой канал это все равно не загрузит. Связь 10G позволяет, например, быстро скачать какую-то игру весом в 100 гигабайт, это пока единственное преимущество для дома. Подобное скорее имиджевая история для оператора. Однако, это может быть оправдано для офиса. К примеру, если сотрудникам медиаиндустрии, которые работают на новостях, нужно смотреть большое количество видео, им необходим очень большой канал, чтобы ни у кого видео не тормозило», - пояснил Анкилов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что ряд городов России обеспечат инфраструктурой связи стандарта 5G к 2030 году. По его словам, в 2026 году образцы отечественных базовых станций «пойдут в серию», и власти запустят строительство инфраструктуры 5G в двух населенных пунктах, напоминает «Радиоточка НСН».

