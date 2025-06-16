Скорость для офисов: Что такое 10G и зачем она россиянам

Константин Анкилов объяснил НСН, что подключение 10G не имеет отношения к сотовой связи и оправдано лишь для большого офиса.

Формат связи 10G оправдан лишь в том случае, если необходимо быстро передавать большой массив данных, заявил в беседе с НСН управляющий партнер «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. По его словам, такое подключение уже доступно в России, однако оно не пользуется большим спросом для частного пользования.

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Китайская и казахстанская компании в рамках Второго Форума индустриально-инвестиционного сотрудничества «Китай – Центральная Азия» подписали меморандум о взаимопонимании, который включает запуск систем связи формата 10G, сообщает Sputnik Казахстан. Как отметил глава «Aстана Innovations» Гизат Амиргали, совместный проект с Huawei станет технологической основой для внедрения высокоскоростных сервисов следующего поколения. При этом Анкилов подчеркнул, что в России уже доступен подобный механизм связи.

«Есть поколения сотовой связи 5G, 4G, 6G. К примеру, в мире очень широко сейчас внедряется 5G, в России будет позже. Если мы говорим про 10G, это технология не мобильной связи, а фиксированной связи. Сейчас в квартирах либо в офисах мы часто имеем оптоволоконное подключение, ряд операторов его обеспечивают по технологии GPON. Там скорости до 2,5 гигабит. Технология 10G, где G – гигабит, еще более высокоскоростная 10-гигабитная связь для дома и офисов. Это достаточно молодая технология, но она уже присутствует в России, это не что-то уникальное. Уже можно подключить 10G в квартире, другой вопрос, что такие скорости для дома обычно не нужны», - рассказал он.
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Как добавил собеседник НСН, применение такой технологии оправдано лишь для больших офисов, в которых множеству сотрудников необходим доступ к видеофайлам.

«Основное преимущество – высокая скорость, можно передавать большой объем информации, но в домашних условиях это пока не требуется. Даже если в доме живет большая семья, где все смотрят видео в хорошем качестве, и у каждого свой телевизор, такой канал это все равно не загрузит. Связь 10G позволяет, например, быстро скачать какую-то игру весом в 100 гигабайт, это пока единственное преимущество для дома. Подобное скорее имиджевая история для оператора. Однако, это может быть оправдано для офиса. К примеру, если сотрудникам медиаиндустрии, которые работают на новостях, нужно смотреть большое количество видео, им необходим очень большой канал, чтобы ни у кого видео не тормозило», - пояснил Анкилов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что ряд городов России обеспечат инфраструктурой связи стандарта 5G к 2030 году. По его словам, в 2026 году образцы отечественных базовых станций «пойдут в серию», и власти запустят строительство инфраструктуры 5G в двух населенных пунктах, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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